Алексей Рахманов подвел итоги работы отраслевого экспертного совета в Госдуме

ЦАМТО, 19 декабря. Президент ОСК, председатель экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, вице-президент Союзмаша России Алексей Рахманов рассказал об итогах 2019 года и планах на 2020 год на отчетном заседании комиссии Госдумы по ОПК.

Мероприятие с участием председателей экспертных советов, депутатов Государственной Думы, представителей Федеральных органов исполнительной власти открыл глава Комиссии, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.

Усилия Комиссии по развитию организаций ОПК и ее экспертных структур приоритетно сосредоточены на законодательных инициативах в сфере диверсификации оборонных предприятий в рамках выполнения поручений президента РФ. В своем выступлении Владимир Гутенев подробно остановился на деятельности рабочей подгруппы "Нормативное регулирование промышленности и совершенствования системы закупок" в составе рабочей группы Госсовета и рассказал о проведенной в 2019 году работе.

"В фокусе экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники вопросы диверсификации и развитие гражданского судостроения, экспортный потенциал продукции предприятий ОПК и рынки ее сбыта, цифровизация отрасли", – сообщил председатель совета, вице-президент Союза машиностроителей России, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Нам удалось сформулировать ряд рекомендаций, наиболее значимыми из которых считаю предложения по механизмам государственной поддержки и налогового стимулирования, модернизации закона 223-ФЗ "О закупках", строительства научно-экспедиционных судов для Арктического региона, коммерциализация результатов НИОКР", – сказал Алексей Рахманов. Он также отметил, что совет считает важнейшей темой вопрос о закредитованности оборонных предприятий, который поднял вице-премьер Юрий Борисов. "Рассчитываем, что его решение позволит придать "оборонке" новую динамику, снизить кредитные издержки в стоимости продукции, в конечном итоге – повысит устойчивость предприятий ОПК", – сказал глава экспертного совета.

С докладами также выступили: директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и другие.

В завершении заседания координатор экспертных советов при Комиссии по ОПК, вице-президент Союза машиностроителей России, индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков поблагодарил председателей экспертных советов за "серьезную и большую работу", отметил удачный и полезный формат выездных заседаний на машиностроительных предприятиях и призвал консолидировать усилия для работы в следующем году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".