Четвёртый серийный тральщик "Яков Беляев" проекта 12700 выведен из цеха

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Корабль противоминной обороны (тральщик) "Яков Баляев" проекта 12700 выведен из цеха на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге (входит в ОСК) выведен из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев", строящийся для ВМФ России. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика

- говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на корабле завершены работы по формированию корпуса и насыщению его системами и механизмами. Спуск на воду и достройка на воде пройдут в начале следующего года. Экипаж корабля проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Корабль противоминной обороны (тральщик) проекта 12700 "Яков Беляев" заложен 26 декабря 2017 года. Является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта, заложенным на стапелях завода. Назван в честь Героя Советского Союза, матроса, наводчика ручного пулемета 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Корабли этой серии имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Корабли предназначены для борьбы с современными видами мин как в акваториях, так и на грунте. Способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение - 890 тонн. Длина корабля - 62 метра, ширина - 10 метров. Полная скорость - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.