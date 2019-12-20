В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"

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В индийском министерстве обороны продемонстрировали кадры с испытаниями авиационной версии противокорабельной ракеты "БраМос". Ракета сбрасывалась истребителем Су-30МКИ и была нацелена на объект, расположенный в районе Никобарских островов. Отмечается, что цель была поражена успешно, хотя на опубликованном видео попадание в цель не показано.

Зато можно увидеть, как ракета начинает свободное падение после сброса с подвеса Су-30МКИ, после чего включается её двигатель – и она устремляется к цели.

Отмечается, что 2,5-тонная ракета BrahMos во время полёта достигла скорости в 2,8 М (в 2,8 раза выше скорости звука в воздушной среде).

Из индийского материала по поводу проведённых 17 декабря испытаний:

С успешным запуском BrahMos с Су-30МКИ окончательно подтверждено, что это самая мощная в мире противокорабельная ракета авиационного базирования, способная поражать цели в любое время суток.

Добавлено, что для размещения "БраМос" на Су-30МКИ были произведены "некоторые конструктивные доработки", включая внесение изменений в электромеханическую систему сброса боеприпаса.

В организации индийских военно-технических разработок отмечают, что сейчас совместно с российскими специалистами работают над тем, чтобы превратить "БраМос" в гиперзвуковую ракету, способную разгоняться до скорости свыше 5 М.