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Военное обозрение

В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"

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Источник изображения: topwar.ru

В индийском министерстве обороны продемонстрировали кадры с испытаниями авиационной версии противокорабельной ракеты "БраМос". Ракета сбрасывалась истребителем Су-30МКИ и была нацелена на объект, расположенный в районе Никобарских островов. Отмечается, что цель была поражена успешно, хотя на опубликованном видео попадание в цель не показано.

Зато можно увидеть, как ракета начинает свободное падение после сброса с подвеса Су-30МКИ, после чего включается её двигатель – и она устремляется к цели.

Отмечается, что 2,5-тонная ракета BrahMos во время полёта достигла скорости в 2,8 М (в 2,8 раза выше скорости звука в воздушной среде).

Из индийского материала по поводу проведённых 17 декабря испытаний:

С успешным запуском BrahMos с Су-30МКИ окончательно подтверждено, что это самая мощная в мире противокорабельная ракета авиационного базирования, способная поражать цели в любое время суток.

Добавлено, что для размещения "БраМос" на Су-30МКИ были произведены "некоторые конструктивные доработки", включая внесение изменений в электромеханическую систему сброса боеприпаса.

В организации индийских военно-технических разработок отмечают, что сейчас совместно с российскими специалистами работают над тем, чтобы превратить "БраМос" в гиперзвуковую ракету, способную разгоняться до скорости свыше 5 М.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Проекты
ГЗЛА
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2 комментария
№1
20.12.2019 13:28
Цитата, q
    В организации индийских военно-технических разработок отмечают, что сейчас совместно с российскими специалистами работают над тем, чтобы превратить "БраМос" в гиперзвуковую ракету, способную разгоняться до скорости свыше 5 М.  
Скорее ждут пока мы сделаем.
Вот только почему у нас Оникса воздушного базирования нет?
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№2
20.12.2019 13:41
Цитата, snc сообщ. №1
Вот только почему у нас Оникса воздушного базирования нет?
Видимо сразу "Циркон-А" или ГЗУР хотят. А может ещё и закажут "Оникс-А", раз "БраМос-А" уже доделали.
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