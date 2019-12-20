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Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко перечислил страны, которые желают присоединиться к переговорам в рамках нормандского формата.

Выступая в эфире телеканала "Украина 24" глава внешнеполитического ведомства заявил, что желание участвовать в переговорах изъявили США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.

Как пишет РИА Новости, по словам Пристайко, все эти страны "высказывают официальное желание" к участию в переговорах, даже несмотря на их очевидную "сложность и малую результативность".

9 декабря в рамках "нормандского саммита" в Париже лидеры России, Франции, Германии и Украины приняли коммюнике, в котором перечислены дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на территории Донбасса. В частности, противоборствующие стороны должны полностью прекратить огонь, согласовать новые участки разведения сил и средств, произвести обмен пленными.

Однако пока о реализации договоренностей говорить не приходится. Так, властям Украины и Донбасса не удалось договоритьсяоб обмене пленными и переговоры официально провалены.

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2 комментария
№1
20.12.2019 09:55
Цитата, q
желание участвовать в переговорах изъявили США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
А где они раньше были, когда первые переговоры велись?
0
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№2
20.12.2019 15:34
Конечно хотят... палки в колёса вставить. Гнать их поганой метлой от процесса. Сейчас Германия Франция и РФ загнали Зе в угол и они заинтересованы в прекращении огня. А вот те кто сейчас хочет сунуть нос хотят продолжения войны. Матрасы, лишайные кошки с туманного островка, сухой клён, поляки и еврофашики. Первым трём наглосаксам нужно уничтожения славян и Русских, Полякам полный распад что-бы могли галицию забрать и обработать, а еврокомиссарам распропагандировать свои вонючие "ценности" на славянских землях.
-1
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