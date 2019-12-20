Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко перечислил страны, которые желают присоединиться к переговорам в рамках нормандского формата.

Выступая в эфире телеканала "Украина 24" глава внешнеполитического ведомства заявил, что желание участвовать в переговорах изъявили США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.

Как пишет РИА Новости, по словам Пристайко, все эти страны "высказывают официальное желание" к участию в переговорах, даже несмотря на их очевидную "сложность и малую результативность".

9 декабря в рамках "нормандского саммита" в Париже лидеры России, Франции, Германии и Украины приняли коммюнике, в котором перечислены дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на территории Донбасса. В частности, противоборствующие стороны должны полностью прекратить огонь, согласовать новые участки разведения сил и средств, произвести обмен пленными.

Однако пока о реализации договоренностей говорить не приходится. Так, властям Украины и Донбасса не удалось договоритьсяоб обмене пленными и переговоры официально провалены.