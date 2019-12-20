Элита французской армии обучала исламских террористов

Начиная с 2012 года, около 30 бывших и действующих французских военных вступили в ряды террористической группировки ДАИШ ("Исламское государство" - запрещено в России) в Сирии и Ираке.

Об этом говорится в докладе французского Центра исследований терроризма (CAT), который оказался в распоряжении агентства France-Presse и издания Le Figaro.

В докладе, как отмечает AFP, рассказывается о судьбах 23 французских военных, которые в разное время приняли решение примкнуть к ИГ. Десять из них, по данным Le Figaro, служили в Иностранном легионе Франции, а также в элитных подразделениях десанта и морской пехоты ВС Пятой республики. Остальные являются выходцами преимущественно из сухопутных войск.

У всех военных - разные судьбы. Некоторые специально отправились служить с целью затем вступить в ряды боевиков. Другие приняли такое решение во время прохождения армейской службы или после ухода из вооружённых сил. Некоторые дезертировали, отказавшись воевать против единоверцев-мусульман.

Le Figaro приводит пример уроженца Шаранты, департамента на западе Франции, Бориса В. по кличке "Юнус дезертир". Он отправился служить во французские десантные войска, чтобы использовать полученный опыт на стороне джихадистов. Другой французский военнослужащий Эрван Ж., напротив, радикализовался, когда служил в одном из элитных подразделений французского десанта. Он отправился в Сирию в 2013 году, потом вернулся во Францию и был приговорен к 11 годам тюрьмы.

Как отмечается в докладе, часть военных получили в ИГ ключевые посты благодаря своему военному опыту.

В документе говорится, что в настоящий момент французские власти отслеживают судьбу примерно тысячи радикализованных или потенциально склонных к радикализации военных страны.

Следует отметить, пишет Eadaily, что если счёт французских военных, вступивших в ряды ИГ идёт на десятки, то количество гражданских с паспортами Пятой республики, которые с 2012 года примкнули к этой террористической группировке, по разным данным, варьируется от 1700 до 2000.