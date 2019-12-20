Войти
Российская газета

Две легенды: Т-34 и КВ-1 приняли на вооружение 80 лет назад

624
0
0
КВ-1.
КВ-1.
Источник изображения: РИА Новости

Советские конструкторы перед Великой Отечественной войной и во время нее создали выдающиеся образцы боевой техники, которые вошли в историю. Легендарные танки КВ-1 и Т-34 буквально проложили дорогу к Победе. Их появление на поле боя приводило немцев в панику.

КВ-1 долгое время считался непробиваемым. Его броню не брали противотанковые снаряды. Встретившись в первые же дни войны с КВ, фашисты окрестили его "Призраком". Бывали случаи, когда танки КВ в одиночку задерживали продвижение гитлеровцев.

Танк КВ - "Клим Ворошилов" - был первым советским тяжелым танком. Он имел лобовую броню не менее 75 мм, и за счет нее становится неуязвимым не только для 47-мм пушки, но и для 76-мм на дальности 800-1000 метров. Снаряд 50-мм танковой пушки мог пробить лобовую броню танка КВ, расположенную под рациональными углами наклона, лишь с дистанции 40 метров, борта можно было поражать с 300 метров. С 1939 по 1942 годы у всех вероятных противников СССР не было на вооружении столь бронированных танков.

Наряду с самой крепкой на тот момент времени защитой, машина имела и мощное вооружение - пушки калибра 76 мм пушку и три пулемета ДТ.

Главным конструктором нового танка, получившего к тому времени имя Клима Ворошилова, стал Николай Духов. В августе 1939 года был изготовлен первый экземпляр КВ. 29 ноября 1939 года, за день до начала советско-финской войны, эту машину передали в 20-ю танковую бригаду для военных испытаний. Уже 17 декабря 1939 года танк прошел свое боевое крещение, приняв участие в прорыве Хоттиненского укрепрайона линии Маннергейма.

19 декабря 1939 года КВ был принят на вооружение Красной Армии. Планы производства новых машин были грандиозными, но тут началась война. Фактически их серийное производство было начато в феврале 1940 года на ЛКЗ. В первые месяцы войны в частях Красной Армии находилось 386 танков КВ. С 1940 по 1942 годы было выпущено около 3,5 тысячи танков КВ. Лишь во второй половине 1942 года, когда у немцев появились новые мощные орудия, броня танков КВ перестала быть решающей в споре со средним танком Т-34.

В отличие от КВ, легендарную тридцатьчетверку успели начать выпускать серийно. Уже в 1940 году с конвейера выходили сотни машин, и Т-34 считается самым массовым орудием борьбы с фашистами вплоть до 1944 года, когда на поля сражений вышел Т-34-85. Всего за годы войны было выпущено более 35 тысяч танков Т-34, не считая техники, созданной на его базе.

Средний танк Т-34 - детище конструкторов Харьковского завода № 183 под руководством М. И. Кошкина. Они нашли оптимальный баланс между боевыми, ходовыми, технологическими и тактическими характеристиками машины. Благодаря широким гусеницам и мощному, в 500 лошадиных сил, дизельному двигателю авиационного типа танк отличался высокой подвижностью и маневренностью, его скорость достигала 50 км/ч в условиях шоссе. Несмотря на меньшую, чем у КВ, толщину брони в 45 мм, удачно выбранные углы наклона бронелистов приводили к тому, что снаряды отлетали от него рикошетом.

Многие эксперты признавали Т-34, также принятый на вооружение 19 декабря 1939 года, одним из лучших танков Второй мировой войны.


Лариса Ионова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Похожие новости
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
19.11.2014
Положение поставщиков вооружений на рынке стран Западной Европы по фактическому экспорту ВиВТ в 2006-2013 гг.
23.11.2012
Забытый юбилей ТАПОиЧ
29.09.2009
Второй международный форум по нанотехнологиям: как построить мост между наукой и бизнесом?
22.04.2008
Полет конструкторской мысли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 16:37
  • 3
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 20.12 16:32
  • 25
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 20.12 16:30
  • 14
Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет
  • 20.12 16:15
  • 25
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 20.12 15:52
  • 1
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 20.12 15:34
  • 2
Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу
  • 20.12 15:32
  • 18
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 20.12 14:46
  • 55
"Армате" добавили целей
  • 20.12 14:32
  • 1
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 20.12 14:24
  • 19
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
  • 20.12 14:16
  • 1
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 20.12 13:41
  • 2
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
  • 20.12 13:32
  • 1
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
  • 20.12 11:47
  • 1965
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.12 10:21
  • 4
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин