Завершилась активная часть российско-индийских учений "Индра-2019"

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Финальный эпизод активной части межвидовых российско-индийских учений "Индра-2019" состоялся в четверг, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

В четверг военнослужащие российской и индийской армий при поддержке авиации отработали совместный штурм населенного пункта, занятого условными террористами.

"Этот эпизод завершает активную часть международного учения", - сказал Воскресенский.

Он пояснил, что на индийском полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш мотострелковые и специальные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и 31-й бронетанковой дивизии вооруженных сил Индии блокировали и подавили в населенном пункте крупный отряд "террористов".

В эпизоде были задействованы 14 танков Т-90 и 14 боевых машин пехоты БМП-2, более 500 человек личного состава и авиация.

За действиями коллективных сил вместе с офицерами международного штаба наблюдали государственный министр обороны правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.