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Интерфакс-АВН

Завершилась активная часть российско-индийских учений "Индра-2019"

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Военнослужащие ВС Индии
Военнослужащие ВС Индии.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Финальный эпизод активной части межвидовых российско-индийских учений "Индра-2019" состоялся в четверг, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

В четверг военнослужащие российской и индийской армий при поддержке авиации отработали совместный штурм населенного пункта, занятого условными террористами.

"Этот эпизод завершает активную часть международного учения", - сказал Воскресенский.

Он пояснил, что на индийском полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш мотострелковые и специальные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и 31-й бронетанковой дивизии вооруженных сил Индии блокировали и подавили в населенном пункте крупный отряд "террористов".

В эпизоде были задействованы 14 танков Т-90 и 14 боевых машин пехоты БМП-2, более 500 человек личного состава и авиация.

За действиями коллективных сил вместе с офицерами международного штаба наблюдали государственный министр обороны правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

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