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Интерфакс-АВН

Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М провели "дуэли" в Крыму

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Учебные бои провели в небе над Крымом летчики авиации Черноморского флота (ЧФ).

"Летчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели воздушные дуэли в небе над Крымом", - говорится в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Также были выполнены полеты по одиночному плану, в составе пар и звеньев с отработкой элементов сложного пилотажа.

В отработке учебно-боевых задач было задействовано шесть самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны, информирует штаб ЧФ.

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