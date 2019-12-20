Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М провели "дуэли" в Крыму

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Учебные бои провели в небе над Крымом летчики авиации Черноморского флота (ЧФ).

"Летчики за штурвалами многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели воздушные дуэли в небе над Крымом", - говорится в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Также были выполнены полеты по одиночному плану, в составе пар и звеньев с отработкой элементов сложного пилотажа.

В отработке учебно-боевых задач было задействовано шесть самолетов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны, информирует штаб ЧФ.