Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500

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В китайских СМИ обсуждается информация об испытаниях элементов российских зенитных ракетных комплексов С-500 в Сирии. Речь идёт о перспективных системах ПВО-ПРО, об испытаниях которых на сирийской территории ранее сообщали различные российские средства массовой информации со ссылкой на источники в военных кругах.

В китайском Sohu задаются вопросом о том, способен ли "напугать" российский ЗРК С-500 американские и израильские ВВС, в составе которых имеются истребители пятого поколения?

Китайский автор Шао Сюфэн, специалист по западным вооружениям и военной стратегии, на каких-то, мягко говоря, неясных основаниях заявляет о том, что С-500 не является абсолютно новым зенитным ракетным комплексом. Заявлено, что С-500 – это "модернизация С-400 "Триумф".

Из материала в военно-тематическом разделе китайского портала:

С-500 - это совершенствование и модернизация комплекса С-400. Он не является ему отдельной заменой. Он хорош, но его недостаточно, чтобы поколебать решимость американских ВВС, в арсенале которых имеются F-35 и различные модификации ракет.

Автор утверждает, что С-500 – это вовсе не революция в создании систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Из материала:

Если говорить о противоракетной составляющей С-500, то она серьёзно уступает американским наземным комплексам. Если говорить о ПВО-составляющей, то даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500 "Прометей".

Все эти заявления, которые, откровенно говоря, ни на чём не основаны (не приведены даже сравнительные характеристики российских и зарубежных ЗРК), выглядят как авторские попытки убедить самого себя в том, что С-500 "ничем выдающимся не является".

Если всё так, и если С-500 "не собьёт даже F-16", то странно, почему же в США вызвали грандиозный переполох контракты Турции и Индии с Россией на покупку даже не С-500, а С-400…