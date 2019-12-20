Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500

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В китайских СМИ обсуждается информация об испытаниях элементов российских зенитных ракетных комплексов С-500 в Сирии. Речь идёт о перспективных системах ПВО-ПРО, об испытаниях которых на сирийской территории ранее сообщали различные российские средства массовой информации со ссылкой на источники в военных кругах.
В китайском Sohu задаются вопросом о том, способен ли "напугать" российский ЗРК С-500 американские и израильские ВВС, в составе которых имеются истребители пятого поколения?
Китайский автор Шао Сюфэн, специалист по западным вооружениям и военной стратегии, на каких-то, мягко говоря, неясных основаниях заявляет о том, что С-500 не является абсолютно новым зенитным ракетным комплексом. Заявлено, что С-500 – это "модернизация С-400 "Триумф".
Из материала в военно-тематическом разделе китайского портала:
С-500 - это совершенствование и модернизация комплекса С-400. Он не является ему отдельной заменой. Он хорош, но его недостаточно, чтобы поколебать решимость американских ВВС, в арсенале которых имеются F-35 и различные модификации ракет.
Автор утверждает, что С-500 – это вовсе не революция в создании систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Из материала:
Если говорить о противоракетной составляющей С-500, то она серьёзно уступает американским наземным комплексам. Если говорить о ПВО-составляющей, то даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500 "Прометей".
Все эти заявления, которые, откровенно говоря, ни на чём не основаны (не приведены даже сравнительные характеристики российских и зарубежных ЗРК), выглядят как авторские попытки убедить самого себя в том, что С-500 "ничем выдающимся не является".
Если всё так, и если С-500 "не собьёт даже F-16", то странно, почему же в США вызвали грандиозный переполох контракты Турции и Индии с Россией на покупку даже не С-500, а С-400…