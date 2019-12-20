Сотрудники ЦПК будут ездить на предприятия отрасли для привлечения кандидатов в космонавты

Набор завершится 1 июня 2020 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) будут ездить по предприятиям отрасли, чтобы увеличить число заявок на зачисление в отряд космонавтов. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"ЦПК в обозримом будущем выполнит ряд поездок по основным предприятиям отрасли для формирования предложений и собеседования с кандидатами в космонавты", - отметил Власов. Такие мероприятия нужны, "чтобы увеличить количество подаваемых на конкурс документов", уточнил начальник ЦПК.

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. За несколько дней до этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.

В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что набор завершится 1 июня 2020 года. За это время планируется отобрать четырех специалистов в отряд.