Войти
Военное обозрение

Первая партия новейших "булл-пап" автоматов АДС поступила на вооружение спецназа ВС РФ

541
0
0

Источник изображения: Холдинг "Высокоточные комплексы"

Подразделения спецназа российской армии получили на вооружение первую партию автоматов АДС в компоновке "булл-пап". Автомат отличается меньшей длиной в сравнении с классическими вариантами автоматического стрелкового оружия при аналогичной длине ствола. Как отмечают военнослужащие и представители Ростеха, автоматы имеют более эффективную балансировку.

Автомат АДС – двухсредное стрелковое оружие. Его можно использовать для стрельбы как на суше, так и под водой.

ТАСС со ссылкой на холдинг "Высокоточные комплексы" сообщает, что в течение нескольких последних лет автоматы АДС проходили опытную эксплуатацию в Вооружённых силах страны. По её ходу в конструкцию боевого оружия был внесён ряд изменений, позволивших повысить удобство использования АДС и эффективность его применения в разных средах.

Источник изображения: Холдинг "Высокоточные комплексы"

Автомат ПП-2000

Нужно отметить, что появление АДС у спецназа снимает необходимость использования, например, боевыми пловцами двух вариантов оружия. Ранее им приходилось использовать те или иные варианты автомата Калашникова при ведении боя на суше и АПС для стрельбы под водой.

АДС имеет калибр 5,45 мм. Подводную стрельбу позволяет осуществлять боеприпасами ПСП и ПСП-УД 5,45х39 мм от ЦКИБ СОО. АДС дополнительно оснащается гранатомётом под боеприпасы 40 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АДС
АК-74 "Калашников"
ПП-2000
Компании
Высокоточные комплексы
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.08.2019
Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У
20.09.2017
Стрельба по-крупному
24.10.2016
Оружейная столица России
20.09.2016
Боевые пловцы получили двухсредный автомат с уникальными боеприпасами
17.09.2014
Ствол, с которым идут в разведку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 16:37
  • 3
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 20.12 16:32
  • 25
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 20.12 16:30
  • 14
Путин: силы самообороны в Донбассе состоят из местных жителей, иностранных войск там нет
  • 20.12 16:15
  • 25
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 20.12 15:52
  • 1
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 20.12 15:34
  • 2
Представители стран НАТО выстраиваются в очередь участников переговоров по Донбассу
  • 20.12 15:32
  • 18
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 20.12 14:46
  • 55
"Армате" добавили целей
  • 20.12 14:32
  • 1
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 20.12 14:24
  • 19
Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС
  • 20.12 14:16
  • 1
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 20.12 13:41
  • 2
В Индии показали сброс 2,5-тонной ракеты "БраМос" с Су-30МКИ с "конструктивными доработками"
  • 20.12 13:32
  • 1
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
  • 20.12 11:47
  • 1965
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.12 10:21
  • 4
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин