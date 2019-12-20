Первая партия новейших "булл-пап" автоматов АДС поступила на вооружение спецназа ВС РФ

Источник изображения: Холдинг "Высокоточные комплексы"

Подразделения спецназа российской армии получили на вооружение первую партию автоматов АДС в компоновке "булл-пап". Автомат отличается меньшей длиной в сравнении с классическими вариантами автоматического стрелкового оружия при аналогичной длине ствола. Как отмечают военнослужащие и представители Ростеха, автоматы имеют более эффективную балансировку.

Автомат АДС – двухсредное стрелковое оружие. Его можно использовать для стрельбы как на суше, так и под водой.

ТАСС со ссылкой на холдинг "Высокоточные комплексы" сообщает, что в течение нескольких последних лет автоматы АДС проходили опытную эксплуатацию в Вооружённых силах страны. По её ходу в конструкцию боевого оружия был внесён ряд изменений, позволивших повысить удобство использования АДС и эффективность его применения в разных средах.

Источник изображения: Холдинг "Высокоточные комплексы"

Автомат ПП-2000

Нужно отметить, что появление АДС у спецназа снимает необходимость использования, например, боевыми пловцами двух вариантов оружия. Ранее им приходилось использовать те или иные варианты автомата Калашникова при ведении боя на суше и АПС для стрельбы под водой.

АДС имеет калибр 5,45 мм. Подводную стрельбу позволяет осуществлять боеприпасами ПСП и ПСП-УД 5,45х39 мм от ЦКИБ СОО. АДС дополнительно оснащается гранатомётом под боеприпасы 40 мм.