Корабли России и Сирии провели учебный морской бой

Военно-морской флот России и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море.

Как заявил журналистам руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели учений были достигнуты.

По его словам, в ходе маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военных обеих стран.

Учениях начались 16 декабря. В них были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Отмечалось, что Средиземное море для учений было выбрано в связи с тем, что российская база Тартус является основным путем снабжения группировки войск в Сирии.

В октябре фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Моряки менее чем за минуту выпустили 80 снарядов калибра 100 мм. На учениях применялись в том числе ракеты "Калибр".