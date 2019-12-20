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Известия.ru

Корабли России и Сирии провели учебный морской бой

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Военно-морской флот России и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море.

Как заявил журналистам руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели учений были достигнуты.

По его словам, в ходе маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военных обеих стран.

Учениях начались 16 декабря. В них были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Отмечалось, что Средиземное море для учений было выбрано в связи с тем, что российская база Тартус является основным путем снабжения группировки войск в Сирии.

В октябре фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Моряки менее чем за минуту выпустили 80 снарядов калибра 100 мм. На учениях применялись в том числе ракеты "Калибр".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
Калибр КР
ЯО
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