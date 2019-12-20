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Заседание рабочей группы российско-эфиопской комиссии по военно-техническому сотрудничеству

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Согласно сообщению министерства обороны Эфиопии (со ссылкой на эфиопский медийный холдинг FBC), в Москве с 17 декабря 2019 года проходит 10-е заседание рабочей группы российско-эфиопской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Цель мероприятия - обсудить условия, способствующие дальнейшему развитию двустороннего военно-технического сотрудничества.

10-е заседание рабочей группы российско-эфиопской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Москва, 17.12.2019 (с) FBC

Эфиопскую делегацию возглавляет статс-секретарь министерства обороны Эфиопии, обладающая также рангом чрезвычайного и полномочного посла Леля-Алем Гэбрэ-Йоханныс (ሌላአለም ገብረዬሃንስ), российскую делегацию - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Как заявила в ходе заседания руководитель эфиопской делегации, многолетнее двустороннее военно-техническое сотрудничество Эфиопии и России вызывает у эфиопской стороны восхищение и готовность его укреплять.

Со своей стороны, руководитель российской делегации также выразил свое восхищение уровнем двустороннего военно-технического сотрудничества и призвал принять дополнительные меры к переводу его на более высокий уровень.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эфиопия
Компании
ФСВТС РФ
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