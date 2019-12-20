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ТАСС

Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС

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Двухсредный автомат АДС
Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Они предназначены для вооружения подразделений спецназа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС, способных эффективно стрелять и на суше, и под водой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"По двухсредному автомату АДС освоено производство. На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов по гособоронзаказу", - сказали в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

АДС предназначен для вооружения подразделений спецназа. До его появления боевым пловцам приходилось брать на задание и автомат Калашникова для стрельбы на воздухе, и АПС (автомат подводный специальный - прим. ТАСС) для подводного применения. Использование одного образца оружия снижает весовую нагрузку на боевого пловца.

"В опытную эксплуатацию автоматы были переданы еще несколько лет назад. По результатам апробации были сделаны некоторые доработки, направленные на повышение удобства эксплуатации", - отметили в холдинге.

Об автомате

АДС построен по компоновочному принципу "булл-пап", что обеспечивает меньшую длину автомата по сравнению с традиционными схемами при той же длине ствола, лучшую балансировку, а также исключает операции раскладывания-складывания приклада, рассказали в Ростехе.

Автомат на суше может вести стрельбу всей номенклатурой обычных патронов 5,45х39 мм. Для подводной стрельбы Центральным конструкторским исследовательским бюро спортивного-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) разработаны спецпатроны ПСП и ПСП-УД в тех же габаритах - 5,45х39мм. Таким образом автомат использует стандартные 30-зарядные магазины от АК-74 для обоих типов боеприпасов. В автомат также встроен 40-миллиметровый гранатомет.

ЦКИБ СОО является филиалом Конструкторского бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы").

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Страны
Россия
Продукция
АДС
АК-74 "Калашников"
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