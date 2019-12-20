Источник: РКК "Энергия" начала работу над "лифтом" для доставки грузов на Луну

Корпорация готовит предложения по созданию транспортного модуля, который сможет совершать посадку на поверхность естественного спутника Земли

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начала прорабатывать концепцию модуля для перевозки грузов между Луной и окололунной орбитальной станцией. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В "Энергии" готовят предложения по созданию транспортного лунного модуля, который сможет совершать посадку на поверхность естественного спутника Земли и затем взлетать. Основное назначение аппарата - доставка грузов как со станции на Луну, так и обратно", - сказал собеседник агентства.

В РКК "Энергия" не смогли предоставить ТАСС оперативный комментарий.

Как сообщил в понедельник на космодроме Восточный гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, корпорация планирует создать "универсальный лифт", который сможет спускать грузы с окололунной станции на Луну по заказу международных партнеров. Глава корпорации отмечал, что проект может быть коммерциализирован, чтобы компенсировать деньги, потраченные на разработку и создание грузового модуля.