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ТАСС

Источник: РКК "Энергия" начала работу над "лифтом" для доставки грузов на Луну

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Луна
Луна.
Источник изображения: Фото: David Gray / Reuters

Корпорация готовит предложения по созданию транспортного модуля, который сможет совершать посадку на поверхность естественного спутника Земли

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начала прорабатывать концепцию модуля для перевозки грузов между Луной и окололунной орбитальной станцией. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В "Энергии" готовят предложения по созданию транспортного лунного модуля, который сможет совершать посадку на поверхность естественного спутника Земли и затем взлетать. Основное назначение аппарата - доставка грузов как со станции на Луну, так и обратно", - сказал собеседник агентства.

В РКК "Энергия" не смогли предоставить ТАСС оперативный комментарий.

Как сообщил в понедельник на космодроме Восточный гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, корпорация планирует создать "универсальный лифт", который сможет спускать грузы с окололунной станции на Луну по заказу международных партнеров. Глава корпорации отмечал, что проект может быть коммерциализирован, чтобы компенсировать деньги, потраченные на разработку и создание грузового модуля.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
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