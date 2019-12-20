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Известия.ru

К ракетному барьеру: флотские МиГ-31 с "Кинжалами" закроют берега России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На морских рубежах России создается непроницаемый барьер. Авиация получит на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы (РК) "Кинжал". Это даст возможность истребителям МиГ-31 ВМФ России взять под полный контроль всю акваторию вдоль арктического и тихоокеанского побережья. РК способны уничтожать корабли и самолеты противника на расстоянии до 2 тыс. км. Эксперты отмечают, что у нашей морской авиации появится самое мощное ракетное оружие в мире.

На морских рубежах России создается непроницаемый барьер. Авиация получит на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы (РК) "Кинжал". Это даст возможность истребителям МиГ-31 ВМФ России взять под полный контроль всю акваторию вдоль арктического и тихоокеанского побережья. РК способны уничтожать корабли и самолеты противника на расстоянии до 2 тыс. км. Эксперты отмечают, что у нашей морской авиации появится самое мощное ракетное оружие в мире.

Далеко глядят

Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал". Новинка поступит на вооружение полков, в составе которых есть перехватчики МиГ-31, сообщили "Известиям" источники в оборонно-промышленном комплексе. Сроки зависят от выполнения гособоронзаказа. "Кинжалы" будут полностью интегрированы в боевой состав ВМФ. Корабли и подводные лодки смогут в режиме реального времени выдавать координаты целей для самолетов-носителей.

Во вторник, 17 декабря, начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед военными атташе, заявил, что в настоящее время авиационными ракетными комплексами "Кинжал" осуществляется отработка задач — в частности, выполнены пуски гиперзвуковых ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе и в Арктике. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного оружия.

Морской щит

В составе морской авиации ВМФ России сейчас есть две воинские части, вооруженные истребителями МиГ-31. Одна базируется на аэродроме Мончегорск в Мурманской области, а вторая — в Елизово на Камчатке. Ремонт взлетно-посадочной полосы в Мончегорске завершили в октябре 2013 года. Было заменено более 2 тыс. бетонных плит на самой ВПП, рулежных дорожках и стоянках техники. В Елизово работы на полосе закончили летом 2016-го. Ее длина составила почти 3,5 тыс. м.

С появлением "Кинжалов" флот сможет "дотянуться" практически до любого района Арктики, прилегающего к берегам России. Новые ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Базирующиеся на Кольском полуострове самолеты будут держать под контролем пространство от берегов Исландии до Карского моря. А с Камчатки МиГ-31 полностью прикрывает акваторию Восточно-Сибирского, Охотского и Берингова морей.

В прошлом году в Пермском и Красноярском краях, а также в Челябинской области развернули части 21-й смешанной авиадивизии, на вооружении которой стоят истребители МиГ-31. Это позволяет российским ВКС держать под контролем южные рубежи. С вводом в строй истребителей морской авиации с ракетами "Калибр" воздушное пространство будет прикрыто по всему периметру страны.

— Надо четко заявить: не стоит приближаться к нашим границам и строить агрессивные планы, — заявил "Известиям" заслуженный летчик-испытатель, Герой России полковник Игорь Маликов. — Кстати, МиГ-31 с "Кинжалом" — это оборонительное оружие. В случае нападения на Россию он может поражать авиабазы, с которых взлетают в направлении наших территорий вражеские самолеты, а также корабли и морскую инфраструктуру.

Арктический регион давно стал зоной активного геополитического соперничества, напомнил военный эксперт Вадим Козюлин.

— Сейчас появилось несколько точек пересечения интересов ряда держав, — рассказал он "Известиям". — Возникли вопросы — кто будет разрабатывать полезные ископаемые на океанских шельфах. Причем в этих дискуссиях участвуют не только страны региона, но и США. А полки "МиГов" с "Кинжалами" собираются разместить в ключевых точках региона.

"Тридцать первые" с "Кинжалами", которые имеют большую дальность полета, смогут контролировать огромные территории. В том числе и, например, Севморпуть — с аэродромов на Кольском полуострове и Камчатке. Это качество особенно ценится в регионах, где нет развитой наземной инфраструктуры, отметил эксперт.

Боевой воздушный корабль

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Был разработан еще в Советском Союзе, однако многие специалисты и сейчас называют его непревзойденной машиной в своем классе. Несколько МиГ-31 могут прикрывать воздушное пространство протяженностью до 900 км. Дальность полета истребителя без тяжелого вооружения составляет порядка 2 тыс. км. Правда, с "кинжальным" оснащением она будет меньше.

На сленге военных МиГ-31 называется "боевой воздушный корабль". Его взлетная масса составляет более 45 т. Именно это в сочетании с большой скоростью, дальностью и высотой полета обусловило выбор данного самолета в качестве носителя тяжелой гиперзвуковой ракеты.

В прошлом году была создана специальная модификация "Тридцать первого" специально под "Кинжал". Самолеты с индексом К существенно отличаются от базовой версии — они получили новое бортовое оборудование, увеличенный запас топлива, аппаратуру связи для приема данных целеуказания. Из-за габаритов и веса ракеты сместился центр массы истребителя — в результате пришлось менять методику боевого применения и обучать пилотов взлету и посадке с подвешенным под фюзеляжем оружием.

С появлением "Кинжала" МиГ-31 переквалифицировался из перехватчика в тяжелый самолет. Он поднимает ракету на высоту до 25 км и разгоняет до скорости 3 тыс. км/ч, после чего она начинает автономное движение. Дальность применения боезаряда позволяет нанести удар, не заходя в зону действия ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Калибр КР
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