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Вестник Мордовии

Российская ракета 3-го поколения "Сокол В" пригодится не только "Армате"

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Ракеты третьего поколения "Сокол-В" помогут отечественной бронетехнике резко повысить свои возможности по борьбе с самыми защищенными танками вероятного противника.

Причем, как предполагают военные эксперты, данные "интеллектуальные боеприпасы" найдут свое место в боекомплектах не только перспективных танков Т-14 "Армата", но и таких модернизированных машин как Т-72Б3, Т-80БВМ, а также Т-90М и "Спрут - СДМ".

Не исключено, что со временем могут появиться и облегченные варианты, которые подойдут для 100-мм орудий боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М, учитывая, что имеющиеся у них управляемые противотанковые ракеты уже не столь эффективны против танков последнего поколения.

Разумеется, это станет возможным при соответствующей доработке прицельных комплексов.

Как предполагается, массовое производство позволит снизить цену изделий, которая возрастёт по сравнению с существующими образцами.

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМД-4
БМП-3
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
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