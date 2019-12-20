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Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск законодательно закрепят сотрудничество в сфере военной фельдъегерско-почтовой связи

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Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото
Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ рассмотрит в четверг проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
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