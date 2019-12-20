Москва и Дамаск законодательно закрепят сотрудничество в сфере военной фельдъегерско-почтовой связи

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ рассмотрит в четверг проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи".