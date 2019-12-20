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F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"

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Источник изображения: Фото: U. S. Airforce / Reuters

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на совместных учениях ВВС и армии США в Нью-Мексико научился передавать самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin целеуказание для уничтожения мишени, сообщает The Drive. Американское издание отмечает, что подобное упражнение будет иметь важное значение для уничтожения таких угроз, как мобильные системы противоракетной обороны, в частности, российских зенитных ракетных комплексов "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА" в Арктике.

Согласно американскому изданию, с момента обнаружения мишени самолетом до уничтожения ее гаубицей прошло 10 минут и потребовало использования нескольких различных сетей и каналов передачи данных для обмена информацией.

The Drive напоминает, что недавно американская компания Northrop Grumman предложила концепцию наземного контейнера для пусковой установки сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), целеуказание для которой может передаваться с F-35 Lightning II.

Издание заключает, что подобное объединение наземных и воздушных возможностей позволит значительно увеличить дальность американского оружия, особенно на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Вашингтоном и Москвой. Издание допускает такую же интеграцию истребителя и кораблей, а возможными целями оружия называет мобильные зенитные ракетные комплексы.

В мае американская компания Lockheed Martin представила концепцию палубного истребителя F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

В марте Jane's 360 написало, что американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат AARGM-ER.

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