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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Еще раз о сотрудничестве Беларуси с НАТО

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МиГ-29 ВВС Беларуси
МиГ-29 ВВС Беларуси.
Источник изображения: www.belvpo.com

Беларусь с момента своего образования осуществляет многовекторную внешнюю политику, которая проводится исключительно в интересах обеспечения международной и региональной безопасности.

Однако сегодня в Европе, в том числе и вблизи белорусских границ, возникают новые точки напряженности. Договоры, которые обеспечивали баланс военных сил в регионе, расходятся «по швам».

«Сегодня у Запада и Востока нет других таких артерий общения между собой от большого Китая до Германии, Великобритании и Франции как Беларусь», – отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Особенно после того, как руководство Альянса в одностороннем порядке прервали соответствующий диалог с Москвой.

Поэтому в сфере безопасности официальный Минск стремится наладить понимание со всеми своими соседями, в том числе и с теми, кто входит в блок НАТО.

Показательным здесь являются действующие договоренности Республики Беларусь на уровне двусторонних соглашений с Литвой и Латвией по обмену информацией о воздушной обстановке.

Наметилась тенденция активизации сотрудничества Минска в данной области и с Варшавой, причем с практической стороны. Так, еще летом 2019 года было подписано Техническое соглашение между оборонными ведомствами об обмене информацией о воздушной обстановке вблизи совместной государственной границы и полетах военных воздушных судов в воздушном пространстве Республики Беларусь и Республики Польша.

Реализация положений Технического соглашения будет содействовать повышению эффективности охраны государственных границ Беларуси и Польши в воздушном пространстве, контролю за порядком использования воздушного пространства при полетах воздушных судов вблизи государственной границы и при ее пересечении, укреплению доверия между государствами и региональной безопасности.

На основании данного соглашения предусматриваются, прежде всего, проведение мероприятий совместной подготовки. Так, в 2020 году запланированы совместные тренировки ВВС и войск ПВО Беларуси и Воздушных сил Республики Польша по обмену информацией о воздушной обстановке и полетах воздушных судов.

Основная цель тренировки – апробирование основных положений Технического соглашения.

Для создания воздушной обстановки в ходе тренировки предполагается привлечь самолеты (вертолеты) с каждой стороны для обозначения захваченного воздушного судна типа RENEGADE (гражданское воздушное судно, которое может использоваться как средство террористической атаки с воздуха, в отношении которого применяются правила противодействия угрозе, установленные в компетентных государственных органах на базе внутреннего законодательства), неидентифицированного воздушного судна и воздушного судна, выполняющего полет по охране государственной границы в ADIZ (до 15 км от общей государственной границы).

Подобные совместные тренировки помогут упорядочить взаимодействие между Министерством оборон Республики Беларусь и министерством национальной обороны Республики Польша по обеспечению безопасности воздушного пространства обоих государств.


Владимир Вуячич

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