Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях

Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне "Посулянски Левады" в Сербии.

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в 2020 году примут участие более чем в 50 международных учениях, в том числе с Индией, Китаем и Сербией, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.