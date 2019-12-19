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РИА Новости

Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть

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Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Аэродромная сеть, которая позволит обеспечить расширение географии применения авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, развивается в настоящее время, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. В настоящее время проводится отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса", — сообщил начальник Генштаба.
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Страны
Россия
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Кинжал ЗРК
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Герасимов Валерий
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Арктика
ГЗЛА
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