Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Аэродромная сеть, которая позволит обеспечить расширение географии применения авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, развивается в настоящее время, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. В настоящее время проводится отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса", — сообщил начальник Генштаба.