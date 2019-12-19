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РИА Новости

"Летучий голландец" по-американски. США хотят флот из кораблей-дронов

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Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

МОСКВА, 17 декабря/ Радио Sputnik. Специалисты Военно-морских сил США намерены заняться разработкой группировки новейших беспилотных кораблей, заявил британской The Times сотрудник Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона Эндрю Насс.

По его словам, будущая флотилия из военно-морских дронов внешне будет иметь минимум отличий от традиционных кораблей. Однако "умная" морская техника сможет длительное время работать автономно, не заходя в порты, а также взаимодействовать друг с другом без помощи человека.

Прототип подобной перспективной группировки может быть готов к 2023 году, предположил военный эксперт.

Насс отметил, что в настоящее время Пентагон проводит консультации по проекту с возможными подрядчиками и другими заинтересованными сторонами.

Американское военное ведомство намерено выделить в 2020 году на разработки кораблей-дронов порядка 630 миллионов долларов.

В начале декабря радио Sputnik сообщило, что американский конгресс заложил в оборонный бюджет страны на следующий год санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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