Деньги и война: в России увязали расходы НАТО с агрессивными планами

Чем больше средств – тем больше смертоносного оружия. Это аксиома для многих стран и объединений. И эта же взаимосвязь может поставить планету на грань физического выживания.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов предупредил о целенаправленной подготовке НАТО к большому военному конфликту. По его мнению, об этом свидетельствуют несколько неоспоримых фактов. Прежде всего, нарастающее усиление военной активности и учений альянса в Прибалтике и акваториях Черного и Балтийского морей. Стоит добавить, что и сам натовский контингент, и количество военной техники на западных рубежах России в последние годы заметно выросли. А Польша вообще полна решимости на собственные деньги открывать американские базы на своей территории.

Кроме того, господин Герасимов обратил внимание на более чем динамичный рост военного бюджета НАТО. Только за последние четыре года альянс нарастил расходы на оборону на 130 млрд долларов. Мало того, еще через четыре года, как только страны-участницы блока начнут тратить пресловутые 2% ВВП на военные нужды, его бюджет возрастет еще на 400 млрд. А ведь есть еще и постоянно увеличивающийся американский военный бюджет, давно превышающий 700 млрд долларов!

Если говорить о России, которая со всей очевидностью воспринимается в Брюсселе и Вашингтоне как потенциальный противник, то ее финансовые возможности разительно отличаются. В десятки раз. Правда, Российская Федерация обладает ядерным оружием, что автоматически сводит любой вооруженный конфликт с ней к уровню выживания всего человечества.

Впрочем, у Вашингтона, который, в отличие от Брюсселя, является реальным "головным офисом" Североатлантического альянса, есть соперник и поважнее: Китай. Если почитать американскую военную и политическую аналитику, становится понятно, что именно КНР с его экономическими, кадровыми и научными возможностями американский истеблишмент воспринимает как наиболее острую и серьезную угрозу. И на противостоянии с Поднебесной сосредоточена львиная доля усилия Вашингтона. Что, впрочем, не списывает со счетов и Россию.

Понятно, что оба этих фактора – Пекина и Москвы – в альянсе и его заокеанском руководстве пытаются использовать в качестве аргумента для выделения дополнительных денег из бюджетов государств-членов НАТО. При этом, используя военные рычаги, появляются дополнительные возможности для шантажа и давления на РФ и КНР. Но тут возникает риск совсем другого характера.

Наращивание вооружений и военного потенциала умножает опасность сбоев и неисправимых последствий при принятии неправильных, поспешных, неверно мотивированных решений. Тот самый человеческий фактор. Кстати, об этом же говорит и Валерий Герасимов: реальные предпосылки для начала крупноформатной войны отсутствуют, но угроза военного противостояния существует. Не исключено, что оно возникнет из-за внезапных кризисных ситуаций, "которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба". Таким образом, вопрос контроля над оружием на будущие годы явно выходит на первый план для всего населения планеты. Причем не в риторической, а сугубо практической плоскости.

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