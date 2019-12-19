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РИА Новости

Реально ли НАТО готовится к войне с Россией? Мнение экспертов

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Саммит НАТО в Лондоне. 4 декабря 2019
Саммит НАТО в Лондоне. 4 декабря 2019.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции

В российском Генштабе предупредили, что действия НАТО у границ с РФ указывают на подготовку блока к полномасштабной войне. Официальные лица и политические эксперты объяснили, о чем говорит заявление высокопоставленных военных.

МОСКВА, 18 декабря/ Радио Sputnik. Российские официальные лица, депутаты и политологи отреагировали на данные российского Генштаба о подготовке НАТО к боевому столкновению в реальных условиях и объяснили, чем руководствуется блок, приближаясь к границам России.

О том, что сценарии интенсивных военных учений Североатлантического альянса в Прибалтике и акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку к крупномасштабному военному конфликту, ранее заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Герасимов напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на декабрьском саммите НАТО было заявлено о повышении оперативности переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса.

В Кремле согласны с заявлением руководства Генштаба Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может", – заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на обеспокоенность официальной Москвы экспансией военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России, что "тоже хорошо известно".

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассчитывает, что у стран-участниц НАТО хватит мудрости не стать инициаторами вооруженного противостояния с Россией.

"Руководство России также четко заявляет, что мы не намерены ввязываться в гонку вооружений, которую навязывает США и руководимый ими НАТО. У нашей страны достаточно сил и средств, способных надежно защитить нашу территориальную целостность и суверенитет. Но мы очень рассчитываем, что у стран НАТО хватит мудрости не стать инициаторами вооруженного противостояния", – отметил Сергей Железняк.

Парламентарий также призвал Североатлантический альянс "внимательно и вдумчиво" отнестись к позиции российского Генштаба, а также помнить, что Москва будет учитывать все шаги альянса в своей оборонительной стратегии.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT поделился мнением, что НАТО все же не станет идти на открытый конфликт с Россией, поскольку в этом случае у блока нет абсолютной уверенности в своей победе.

"Это все (учения и рост военных расходов, – ред.) – инструмент сдерживания и шантажа. … Общий же военный бюджет стран НАТО в 20 раз превосходит военный бюджет России. Понятно, что на эти вызовы мы не должны отвечать доллар в доллар, ответ должен быть асимметричным. В НАТО не скрывают, что для них главным противником является Россия, но говорят о том, что даже в условиях сдерживания необходим диалог", – сказал Константин Блохин.

Ранее в эфире радио Sputnik зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поделился мнением, что планы НАТО по милитаризации космоса приведут мир к катастрофе.

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Компании
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Герасимов Валерий
Проекты
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Военные учения
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