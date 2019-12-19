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РИА Новости

NORAD не рад. Средний "Виктор Леонов" вызвал в США большой переполох

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Виктор Леонов
Разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ России.
Источник изображения: AP Photo/ Desmond Boylan

Они следят за нами, мы – за ними. Закон жанра. Кто не следит, тот пусть бросит камень. Они, будь их воля, сбросили бы. И не камень. Но не решаются. Зато бросают значительные силы. Не слишком ли большой переполох из-за среднего корабля?

Мы тоже обращаем внимание, говорим вслух и не сидим сложа руки, когда их эсминцы вторгаются в наше, допустим, Черное море. "Росс", например, из последнего. Пусть оно не только наше, но они-то идут к нам. И с полным, что характерно, наступательным боекомплектом. "Иджисы", "Томагавки", прочие ударные элементы. Российский "Виктор Леонов" – корабль тоже, конечно, боевой. Но, скорее, по духу. Когда у тебя на борту такое имя, иначе нельзя. Дважды Герой Советского Союза. А если по сути, то и он, как прототип, разведчик. За себя, если что, постоит. Не без этого. И ПЗРК найдется, и пара пушек, но в основном ничего лишнего.

Его оружие – глаза и уши. Работа такая. И закон военного жанра. Они следят за нами, мы – за ними. А кто не следит, тот, как говорится, пусть бросит камень. Они, будь их воля, сбросили бы. И не камень. Но не решаются. Зато бросают значительные силы. "Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно контролирует интересующие нас суда, в том числе иностранные военные, такие как "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности", – отписались они в Twitter, добавив, что в операции задействованы подразделения и США, и Канады.

Не слишком ли большой переполох из-за среднего корабля? А он по классификации и водоизмещению средний и есть. Они полагают, что нет, поскольку уже даже в CNN растрезвонили, что русские, хоть и в международных водах, но у Южной Каролины и Флориды ведут себя "небезопасным образом". Это некий чиновник из береговой охраны шепнул, что российский "шпион" якобы не использует навигационные огни в условиях плохой видимости, не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить его местоположение, чтобы избежать аварий. И вообще, устраивает "беспорядочные морские маневры".

Как можно распознать характер "маневров", если корабль, судя по тому, что про него ябедничают, выключил фары и спрятался, как ежик в тумане, в CNN уточнять не стали. Почему коммерческие суда запрашивают у него координаты, когда возможности навигационного оборудования позволяют им обходиться собственными силами, если, конечно, эти суда – не галеры, тоже. На канале просто забили тревогу. Мол, русские пришли. Пришли. Но не сейчас. Для наших с ними "партнерских" отношений это обычная практика. Тот же "Виктор Леонов" с 2015 года регулярно присматривает из нейтральной акватории за восточным побережьем Соединенных Штатов.

А в январе 2018-го, вот где был у них страх, его заметили всего в 100 милях от Северной Каролины. Это при том, что территориальные воды США – 12 миль. Так что ничего экстремального в его очередном появлении здесь нет. Но задергались. Эсминец приставили. Еще парочка – на расстоянии подскока. С воздуха на мушке держат. Словом, окружили. Мы не против. Все по делу. Мы-то знаем, что при виде нас у них всегда сжимается кольцо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Иджис
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