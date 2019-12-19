Военный эксперт: России удалось создать над собой "двухъярусный купол"

Минобороны выбрало название для системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), ее назвали "Купол". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал о возможностях этой системы.

Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении получила название "Купол", сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, опубликованные Министерством обороны.

На сайте ведомства выложили фотографии брифинга начальника Генштаба Валерия Герасимова для иностранных военных атташе, который прошел накануне. На одном из снимков указано "КА ЕКС (космические аппараты единой космической системы, – ред.) "Купол".

В ходе брифинга Герасимов сообщил, что в 2019 году запустили "очередной космический аппарат единой космической системы, который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет".

Минобороны на своем сайте рассказало, что система заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017 года.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях системы.

"В систему предупреждения о ракетном нападении входили мощные радиолокационные станции типа "Воронеж" и "Дарьял" – это очень "глазастые" станции, способные просматривать воздушное и космическое пространство на глубину от шести до восьми тысяч километров. Но по мере того, как стали развиваться новые ракетные системы вероятных противников, увеличилось количество запусков со стороны стран, которые пытаются разработать различные космические ударные системы, у России появилась необходимость сделать более надежную систему, чтобы контролировать все запуски баллистических ракет", – сказал Виктор Баранец.

Поэтому к системе присоединились космические аппараты, способные наблюдать за пусками ракет в любой части земного шара, отметил он.

"До недавнего времени их было два, совсем недавно мы запустили третий спутник, и таким образом образовалась единая космическая система (ЕКС), которую в Минобороны и назвали "Купол" – достаточно образное название и отвечает сути дела. Спутники, которые висят в космическом пространстве, как бы накрывают земную поверхность глазастым радиоэлектронным куполом", – разъяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что система будет развиваться.

"На этом российская ЕКС со спутниковыми элементами не заканчивается, она совершенствуется, и впереди нашу единую космическую систему пополнят новые спутники космического наблюдения, которые будут передавать свои сигналы в случае запуска ракеты противника на наши радиолокационные станции, а те – на центральный командный пункт, в случае реальной военной угрозы. "Купол" – это новый элемент обеспечения нашей безопасности от внезапного ракетного нападения. Замечу, что мы недавно приняли на вооружение уникальную загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер" и, таким образом, мы можем говорить, что России удалось создать двухъярусный купол – сплошное радиолокационное поле, двухслойное", – заключил Виктор Баранец.