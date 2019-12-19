Войти
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о праве ФСО на использование боевой техники

177
0
0
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы - члены комитета по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым в среду внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения вносятся в федеральный закон "О государственной охране".

"Уточняется порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Законопроектом устанавливается, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе добавляется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном данным законом.

Уточняется, что финансирование расходов для реализации законопроекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, предусмотренного органам госохраны, что "соответствует действующему порядку финансирования и не потребует дополнительного выделения средств федерального бюджета".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
09.07.2009
Щит русских интересов на юге
19.01.2009
Боевые нанотехнологии. Разработка нанотехнологий во всем мире приобретает все более военизированный характер
22.07.2008
Фирма "Камов" планирует продать на мировом рынке не менее 120 вертолетов Ка-52
05.02.2008
США хочет уран из российских боеголовок
03.08.2007
В Подмосковье пройдет восьмой международный авиасалон "МАКС-2007"
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"