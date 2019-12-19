Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М заметили в Иране, сообщает DEBKAfile.

Издание, ссылаясь на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности, представителя Высшего руководителя Ирана контр-адмирала Али Шамхани, пишет, что несколько российских самолетов недавно пролетели над территорией страны, "не проводя операции по заправке".

Согласно DEBKAfile, бомбардировщики направлялись в Сирию.

В январе американский журнал обратил внимание на то, что Ту-22М3 в действительности является самолетом средней, а не большой дальности.

В декабре 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полет Ту-22М3М.