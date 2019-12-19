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Известия.ru

Все спутники успешно отделились от ракеты "Союз-СТ-А"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Четыре спутника и телескоп CHEOPS отделились от ракеты-носителя "Союз-СТ-А", которая стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом 18 декабря пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление исполнительного директора компании — оператора полета Arianespace Стефана Исраэля.

Первым от ракеты-носителя отделился COSMO-SkyMed Second Generation — итальянский радиолокационный спутник, вторым — европейский космический телескоп CHEOPS. После этого на орбиту были выведены три малых аппарата: европейский OPS-SAT и французские EyeSat и ANGELS.

На своей странице в Twitter Исраэль поблагодарил российских партнеров — "Роскосмос", НПО Лавочкина, РКЦ "Прогресс" и ЦЭНКИ за сотрудничество.

Ракета "Союз-СТ-А" стартовала с космодрома Куру ранее в этот же день. 17 декабря ее запуск был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя. Директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер уточнил, что пуск отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат".

4 апреля ракета "Союз-СТ-Б", стартовавшая с космодрома Куру, успешно вывела британские спутники O3b на орбиту.

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