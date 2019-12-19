Российский "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический телескоп и четыре спутника

Телескоп CHEOPS разместится на гелиосинхронной орбите

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Пять европейских аппаратов, включая европейский телескоп CHEOPS, предназначенный для поиска экзопланет, успешно выведены на орбиту при помощи российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А", запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию миссии ведет на своем сайте оператор полета - компания Arianespace.

Старт состоялся в 11:54 по московскому времени. Спустя примерно 10 минут после старта разгонный блок "Фрегат-МТ" в штатном режиме отделился от российской ракеты. Еще через 13 минут - первым - от него отделился спутник COSMO-SkyMed CSG-1 Итальянского космического агентства. Аппарат массой 2,2 тонны (на старте) был создан по заказу правительства Италии и предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей как в военных, так и научных целях при любых погодных условиях. Он займет положение на гелиосинхронной орбите на высоте около 620 км, продолжительность его миссии должна составить семь лет.

Спустя 2 часа и 25 минут произошло отделение европейского космического телескопа CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), разработанного в рамках программы фундаментальных космических исследований Европейского космического агентства (ЕКА) Швейцарским космическим агентством (SSO). Аппарат, масса которого составляла 273 кг на старте, разместится на гелиосинхронной орбите на высоте примерно 700 км. Запланированный срок службы - 3,5 года.

Главным научным инструментом CHEOPS является телескоп с диаметром зеркала 32 сантиметра. Он предназначен для изучения условий на уже известных экзопланетах, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд, а также поиска новых при помощи транзитного метода. В первую очередь исследования затронут планеты с массами от массы Венеры до массы Нептуна и позволят отобрать кандидатов для более тщательного наблюдения при помощи готовящихся к запуску европейского супертелескопа E-ELT и американской орбитальной обсерватории James Webb.

Еще три спутника малых размеров отделились спустя чуть больше 4 часов и 10 минут после старта и займут гелиосинхронную орбиту на высоте 500 км. Созданный в рамках программы ЕКА OPS-SAT предназначен для изучения новых технологий управления спутниками. EyeSat, созданный в рамках программы Национального центра космических исследований (Cnes) для студенческих проектов, предназначен в первую очередь для изучения зодиакального света. ANGELS является первым французским наноспутником, его основная задача - прием и передача информации с более чем 20 тыс. маяков системы Argos.

Проблемы при запуске

Изначально запуск был запланирован на 17 декабря в то же время, однако из-за ошибки в системах ракеты, обнаруженной во время предстартовой диагностики, был отложен на сутки. В компании Arianespace не раскрыли причину данного инцидента.

Данная миссия стала 23-м запуском ракеты "Союз" с космодрома Куру и заключительной для Arianespace в 2019 году. Всего в уходящем году компания Arianespace провела запуски восьми ракет: четыре ракеты тяжелого класса "Ариан-5", две среднего - "Союз" - и две легкие ракеты "Вега". В 2018 году с Куру стартовали три "Союза".