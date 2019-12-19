Жители Армении будут плавать в Грузию на российских паромах

Армения ведёт переговоры о приобретении двух паромов для перевозок грузов по Чёрному морю, сообщил председатель постоянной парламентской Комиссии по региональной и евразийской интеграции Национального собрания (парламента) республики, депутат от партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян на пресс-конференции в Ереване.

По словам парламентария, когда был построен Керченский мост, у России освободились несколько паромов по приемлемой цене, которые заинтересовали армянскую сторону. "Переговоры идут, посмотрим, как будут развиваться события", - сказал Мелкумян, выразив уверенность в том, что через некоторое время Армения, по примеру Казахстана, сможет открыть терминал в грузинских портах Поти или Батуми.

Как напоминает армянский информационно-аналитический портал VERELQ, в ноябре текущего года министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян заявил в парламенте, что правительство республики ведёт переговоры с Россией о приобретении двух паромов.