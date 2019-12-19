Украинские военные летчики узнали, что они камикадзе

На Украине использовались контрафактные комплектующие для ремонта самолетов Воздушных сил ВСУ.

"Чиновники организовали схему хищения средств из госбюджета, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, проводили по завышенным ценам и оформляли ее как новую", – сообщил пресс-центр СБУ 17 декабря.

При обысках найдены контрафактные комплектующие более чем на 15 миллионов гривен (около 40 миллионов рублей).

"Стоит заметить, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций", – добавили в Службе безопасности.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.