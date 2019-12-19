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Заряд "Разрез" обеспечит безопасное разминирование

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для российских вооружённых сил до конца 2020 года разработают новый удлинённый противоминный заряд "Разрез".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна "Техмаш" Владимира Лепина, новый заряд превосходит существующий аналог по дальности применения и длине проделываемого прохода в минном поле.

"До конца 2020 года будет завершена опытно-конструкторская работа "Разрез" по созданию модульного удлинённого заряда разминирования, предназначенного для проделывания проходов в ходе боя в противотанковых и противодесантных минно-взрывных заграждениях", - рассказал Лепин.

Гендиректор "Техмаша" добавил, что в качестве носителей заряда возможно использование стоящих на вооружении установок разминирования УР-77, которые называют "Змей Горыныч". Самоходная установка применяет заряды, пробивающие в противотанковых минных полях проходы длиной от 75 до 90 метров и шириной около 6 метров. Заряд представляет собой два гибких начинённых взрывчаткой рукава длиной до 93 метров.

Заряды выстреливаются с помощью реактивного снаряда, который растягивает рукава на минном поле. Максимальная дальность забрасывания почти 100-метрового заряда достигает полукилометра. Затем "Змей Горыныч" сдаёт задним ходом и с помощью канатов выравнивает в линию рукава со взрывчаткой, после чего производится дистанционный подрыв. Ударная волна заставляет мины противника детонировать. Запас хода установки составляет 500 километров по шоссе и до 250 км - по пересечённой местности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
УР-77
Компании
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год
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