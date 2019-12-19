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Российская газета

Узбекистан купил броневики "Тайфун" взамен подаренных США

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Источник изображения: Nickel nitride/Wikimedia.org

Минобороны Узбекистана высоко оценило российские броневики "Тайфун", недавно принятые на вооружение вооруженных сил страны.

Узбекские военные уже четыре года используют американские бронеавтомобили различных модификаций, поставленные в 2015 году в рамках програмимы ликвидации излишков имущества армии США. Фактически бронетехника была подарена - Узбекистан оплатил лишь ее доставку. В феврале 2019 года глава Центрального командования генерал Джозеф Вотел представил Сенату США доклад о необходимости новых поставок вооружения в Среднюю Азию, чтобы укрепить отношения с ее государствами и предотвратить закупку ими российской техники.

Через семь месяцев после этого доклада Узбекистан принял на вооружение российские "Тайфуны" и заказал крупную партию броневиков.

- Перед принятием решения о закупке российских машин их серьезно сравнивали с американскими. Самое главное для нас - ремонтопригодность и доступность запчастей. Обслуживать "Тайфуны" гораздо проще. К тому же они лучше проявили себя в горах, - рассказал порталу "Военное.рф" офицер бронетанковой службы Минобороны Узбекистана.

Бронеавтомобили "Тайфун" вырускает предприятие "Ремдизель" в Набережных Челнах. В зависимости от модификации масса броневика может достигать 15 тонн, а 350-сильный двигатель позволяет разгоняться по шоссе до 105 км/ч. "Тайфун" перевозит до 10 человек и может оснащаться различным вооружением - вплоть до ПТУР "Корнет".


Антон Валагин

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