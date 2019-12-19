Узбекистан купил броневики "Тайфун" взамен подаренных США

Минобороны Узбекистана высоко оценило российские броневики "Тайфун", недавно принятые на вооружение вооруженных сил страны.

Узбекские военные уже четыре года используют американские бронеавтомобили различных модификаций, поставленные в 2015 году в рамках програмимы ликвидации излишков имущества армии США. Фактически бронетехника была подарена - Узбекистан оплатил лишь ее доставку. В феврале 2019 года глава Центрального командования генерал Джозеф Вотел представил Сенату США доклад о необходимости новых поставок вооружения в Среднюю Азию, чтобы укрепить отношения с ее государствами и предотвратить закупку ими российской техники.

Через семь месяцев после этого доклада Узбекистан принял на вооружение российские "Тайфуны" и заказал крупную партию броневиков.

- Перед принятием решения о закупке российских машин их серьезно сравнивали с американскими. Самое главное для нас - ремонтопригодность и доступность запчастей. Обслуживать "Тайфуны" гораздо проще. К тому же они лучше проявили себя в горах, - рассказал порталу "Военное.рф" офицер бронетанковой службы Минобороны Узбекистана.

Бронеавтомобили "Тайфун" вырускает предприятие "Ремдизель" в Набережных Челнах. В зависимости от модификации масса броневика может достигать 15 тонн, а 350-сильный двигатель позволяет разгоняться по шоссе до 105 км/ч. "Тайфун" перевозит до 10 человек и может оснащаться различным вооружением - вплоть до ПТУР "Корнет".

Антон Валагин