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Интерфакс-АВН

Моряки РФ и Индии провели учения в Аравийском море

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Фрегат "Ярослав Мудрый"
Фрегат "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и фрегат "Таркаш" из состава российско-индийского отряда отработали на учениях "Индра-2019" совместные действия по противовоздушной обороне, сообщил в среду Балтийский флот.

"Корабли в рамках морской части "Индра-2019" провели учения по отражению средств воздушного нападения условного противника в Аравийском море", - говорится в сообщении.

Артиллерийские комплексы ПВО кораблей применялись условно, воздушными целями выступили самолёты Су-30МКИ ВМС Индии и беспилотные летательные аппараты. "Расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили их корабельной артиллерией", - говорится в сообщении.

На СКР "Ярослав Мудрый" в ходе отработки задач были задействованы корабельные артиллерийские установки АК-630 и зенитный ракетный комплекс "Кортик".

Межвидовые учения "Индра-2019" проходят с 11 по 21 декабря в трёх индийских штатах, в них задействованы более 700 российских военнослужащих.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Кортик
Су-30
Су-30МК
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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