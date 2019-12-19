Моряки РФ и Индии провели учения в Аравийском море

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и фрегат "Таркаш" из состава российско-индийского отряда отработали на учениях "Индра-2019" совместные действия по противовоздушной обороне, сообщил в среду Балтийский флот.

"Корабли в рамках морской части "Индра-2019" провели учения по отражению средств воздушного нападения условного противника в Аравийском море", - говорится в сообщении.

Артиллерийские комплексы ПВО кораблей применялись условно, воздушными целями выступили самолёты Су-30МКИ ВМС Индии и беспилотные летательные аппараты. "Расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили их корабельной артиллерией", - говорится в сообщении.

На СКР "Ярослав Мудрый" в ходе отработки задач были задействованы корабельные артиллерийские установки АК-630 и зенитный ракетный комплекс "Кортик".

Межвидовые учения "Индра-2019" проходят с 11 по 21 декабря в трёх индийских штатах, в них задействованы более 700 российских военнослужащих.