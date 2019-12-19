Шесть сотрудников Рособоронэкспорта удостоены Национальной премии "Золотая идея" 2019 года

ЦАМТО, 18 декабря. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" Минобороны России 18 декабря состоялось награждение лауреатов Национальной премии "Золотая идея". Церемонию вручения премии открыл директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Золотая идея", первоначально имевшая узко отраслевую направленность, с каждым годом привлекает все большее количество участников не только из сферы собственно ВТС. Конкуренция в этом году в некоторых номинациях была очень серьезной. Неизменно высокий интерес к нашему конкурсу говорит о том, что, несмотря на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и даже выдающихся результатов в области военно-технического сотрудничества", – заявил Д.Шугаев.

Решением Организационного комитета премии удостоены 6 сотрудников АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в 4-х различных номинациях. Премиями в номинации "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества" отмечены автор издания "Правовые основы военно-технического сотрудничества" статс-секретарь Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин, а также начальники департаментов компании Алексей Бойков и Сергей Онучин. Другие сотрудники получили премии в составах авторских коллективов в номинациях: "За вклад в области разработки продукции военного назначения", "Лучшее предприятие-соисполнитель" и "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений".

На основании результатов голосования членов экспертной группы премии присуждены сотрудникам Рособоронэкспорта за преодоление барьеров недобросовестной конкуренции на мировом рынке вооружений и военной техники, а также за разработку совместно с предприятиями оборонной промышленности экспортных образцов продукции военного назначения и сопровождение проектов за рубежом.

"Объемы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами ежегодно растут, что отмечено высшим руководством страны. В этом тренде есть и вклад награжденных сегодня представителей Рособоронэкспорта – юристов, финансистов, логистов, маркетологов, поставщиков, – которые прекрасно выполняют свою работу и, несмотря на санкционное давление, недобросовестную конкуренцию обеспечивают положительную динамику деятельности компании", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Ежегодная Национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС России в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, а также для повышения эффективности ВТС Российской Федерации с иностранными государствами.

На церемонии награждения присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, члены организационного комитета Премии и почетные гости, сообщает пресс-служба АО "Рособороноэкспорт".