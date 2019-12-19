Около 1000 ед. современной военной техники поступило в ЦВО в уходящем году

ЦАМТО, 18 декабря. Около 1000 ед. вооружения и военной техники поступило на вооружение Центрального военного округа в 2019 году. Такие данные озвучил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Продолжается плановое перевооружение на новые зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С1", "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", глубоко модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и иные образцы современной военной техники", – пояснил А.Лапин.

По словам командующего, в текущем году в авиационные части ЦВО поступило 25 новых и модернизированных летательных аппаратов. "Благодаря своевременной поставке авиационной техники военный округ полностью завершил перевооружение дислоцирующегося в Челябинской области смешанного авиационного полка на авиационный комплекс Су-34" , – цитирует А.Лапина пресс-служба Центрального военного округа.