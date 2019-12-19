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ЦАМТО

В КВЦ "Патриот" наградили лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея"

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Знак Национальной премии
Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».
Источник изображения: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 18 декабря. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея".

Премия присуждается за вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и повышение конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса.

Лауреатов премии по итогам 2018 года определил Организационный комитет, в состав которого вошли представители Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерства обороны, Минпромторга, ФСВТС России, госкорпорации "Роскосмос", государственной корпорации "Ростех", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Рособоронэкспорта, страховой компании "Независимая страховая группа".

Приветствие участникам направил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Он подчеркнул, что Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового оружейного бизнеса. И в этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт вооружения.

Памятные призы и дипломы ФСВТС России победителям конкурса на соискание премии вручили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава Комиссии Государственной Думы по развитию ОПК Владимир Гутенев и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

В своем обращении к участникам церемонии Дмитрий Шугаев подчеркнул, что неизменно высокий интерес к данному конкурсу говорит о том, что, несмотря на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и даже выдающихся результатов в области военно-технического сотрудничества.

Организационный комитет по итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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