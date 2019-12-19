Сухопутные войска Чили планируют передать карабинерам БТР "Пиранья"

Изготовленный General Dynamics European Land Systems - MOWAG для румынской армии линейный бронетранспортер Piranha 5 в полной комплектации, оснащенный израильским необитаемым боевым модулем Elbit Systems UT30MK2 c 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44, и дополнительным комплектом навесного бронирования.

ЦАМТО, 18 декабря. Правительство Чили планирует передать до 100 бронетранспортеров "Пиранья" с колесной формулой 6х6 из состава Сухопутных войск Корпусу карабинеров.

По информации источника Jane's Defence Weekly, Сухопутные войска получат компенсацию в качестве финансирования закупки новой бронетехники, начиная с 2020 года в соответствии с ранее не реализованным планом реформирования мотопехотных подразделений в механизированные.

Необходимость оснащения Корпуса карабинеров, который является резервным компонентом Вооруженных сил, большим количеством военной бронетехники обсуждается с 2015 года.

В 2018 году 15 бронемашин "Пиранья" были оперативно переданы из Сухопутных войск полиции для использования в южных районах, где имели место беспорядки.

В настоящее время Корпусу карабинеров срочно требуется значительное количество бронированных машин для подавления массовых беспорядков, не прекращающихся с середины октября. Как отмечается, обычные полицейские машины не могут преодолевать уличные баррикады и обеспечивать защиту полицейских.

В составе Сухопутных войск Чили насчитывается 200 бронетранспортеров "Пиранья". Все они были собраны в стране по лицензии в 1980-х и 1990-х гг. Компоненты поставлялись швейцарской компанией Mowag (в настоящее время подразделение General Dynamics European Land Systems).

Бронемашины поддерживаются в хорошем состоянии и могут эксплуатироваться полицией еще продолжительное время. Предполагается, что они будут использоваться без вооружения в основном на городских улицах и сельских дорогах.