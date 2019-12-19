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ТАСС

Эксперт заявил, что миссия "Спектр-РГ" вышла на уровень "лиги чемпионов"

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Научный руководитель проекта eROSITA Петер Предель также сообщил, что семь камер этого телескопа открыли 18 тыс. рентгеновских источников, а также 450 крупных скоплений галактик

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Успешный запуск и первые данные с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" заставили Роскосмос осознать, что Россия вышла на уровень астрономической "лиги чемпионов", мировых лидеров рентгеновской астрономии. Об этом заявил Петер Предель, научный руководитель проекта eROSITA, выступая на конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра", проходящей в ИКИ РАН.

"Способность нашей обсерватории проводить очень быстрые и глубокие обзоры выводит ее на совершенно новый уровень по сравнению со всеми существующими телескопами. Несколько недель назад я говорил с представителями Роскосмоса, и сейчас можно сказать, что они точно осознали, что мы вышли на этот уровень астрономической "лиги чемпионов". Мы не уступаем и даже превосходим миссии "Чандра" и XMM-Newton", - отметил астрофизик.

Как отметил Предель, еще до завершения калибровки и официального начала наблюдений, семь камер телескопа eROSITA открыли 18 тыс. рентгеновских источников, большая часть которых является неизвестными науке квазарами, сверхмассивными черными дырами в далеких галактиках, а также 450 крупных скоплений галактик и одно предположительное суперскопление.

Не менее значимые открытия совершил и российский телескоп ART-XC, недавно начавший вести наблюдения. Изучение собранных ими данных поможет российским и немецким астрофизикам приблизиться к раскрытию природы темной энергии и разрешению других космологических загадок Вселенной.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос в июле этого года, а в конце октября она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2, где притяжение Земли и Солнца уравновешиваются.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена в конце мая) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

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Страны
Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
ОБСЕ
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