Войти
Военное обозрение

Американские военные вернули шесть баз на северо-востоке Сирии

135
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные, покинувшие свои военные базы на севере Сирии, начинают возвращаться и уже заняли территории шести военных баз и блокпостов. Об этом пишут турецкие СМИ.

По данным агентств Anadolu, американские военнослужащие, покинувшие свои военные базы из-за начавшейся операции "Источник мира", начали возвращаться и уже заняли шесть военных баз на северо-востоке Сирии. Сообщается, что американский военный контингент укрепляется в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений.

Так в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии американские военные занимают пять баз и блокпостов, а также создают два блокпоста в населенном пункте Кахтания в Хасеке и селении Химо в районе Камышлы. По планам командования группировкой США в Сирии, будет значительно усилена безопасность в районе нефтяных месторождений в Хасеке.

На настоящий момент, пишет агентство, американцы на сирийской территории контролируют 11 баз и блокпостов. Пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Дейр-эз-Зоре и два — в Ракке. Еще два блокпоста строятся в провинции Дейр-эз-Зор.

Вместе с американцами на четырех блокпостах в провинциях Дейр-эз-Зоре, Хасеке и Ракке находятся французские военнослужащие. Порядка 200 французских военных располагаются в районах, контролируемых курдскими военными формированиями. По имеющейся информации, французы совместно с американцами обучают курдов вести боевые действия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Сирия
США
Турция
Франция
Похожие новости
14.10.2019
"Касается всех": Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
04.09.2013
Накануне большой войны
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
04.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2004-2011 гг. составил около 87 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"