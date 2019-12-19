Американские военные вернули шесть баз на северо-востоке Сирии

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Американские военные, покинувшие свои военные базы на севере Сирии, начинают возвращаться и уже заняли территории шести военных баз и блокпостов. Об этом пишут турецкие СМИ.

По данным агентств Anadolu, американские военнослужащие, покинувшие свои военные базы из-за начавшейся операции "Источник мира", начали возвращаться и уже заняли шесть военных баз на северо-востоке Сирии. Сообщается, что американский военный контингент укрепляется в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений.

Так в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии американские военные занимают пять баз и блокпостов, а также создают два блокпоста в населенном пункте Кахтания в Хасеке и селении Химо в районе Камышлы. По планам командования группировкой США в Сирии, будет значительно усилена безопасность в районе нефтяных месторождений в Хасеке.

На настоящий момент, пишет агентство, американцы на сирийской территории контролируют 11 баз и блокпостов. Пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Дейр-эз-Зоре и два — в Ракке. Еще два блокпоста строятся в провинции Дейр-эз-Зор.

Вместе с американцами на четырех блокпостах в провинциях Дейр-эз-Зоре, Хасеке и Ракке находятся французские военнослужащие. Порядка 200 французских военных располагаются в районах, контролируемых курдскими военными формированиями. По имеющейся информации, французы совместно с американцами обучают курдов вести боевые действия.