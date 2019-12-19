Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"

В систему "Око-1" входило восемь спутников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия заменила вышедшую из строя группировку спутников предупреждения о ракетном нападении "Око-1" на космические аппараты системы "Купол". Это следует из материалов к брифингу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, выступившего во вторник перед иностранными военными атташе.

В презентации Герасимова были продемонстрированы слайды, отражающие структуру системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России. В частности, был изображен спутник с подписью "КА ЕКС "Купол" (космический аппарат Единой космической системы "Купол").

На брифинге генерал отметил, что в 2019 году был запущен очередной спутник Единой космической системы, который повысил возможности по обнаружению пусков баллистических ракет. Ранее в Минобороны сообщали, что аппараты новой системы получили название "Тундра". Первый был запущен в 2015 году.

В систему "Око-1" входило восемь спутников, она перестала работать в 2014 году.

В новую группировку на сегодняшний день входят три аппарата, включая выведенный на орбиту в этом году. Всего к 2022 году должно быть запущено девять новых спутников.