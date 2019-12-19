Война пикапов: более тысячи вооруженных автомобилей брошены в бой в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Хафтара делает ставку на пикапы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами ДШК и КПВ.
#LNA reinforcements have arrived #Libya pic.twitter.com/3rWDbhkxll— M.LNA (@MElmalehLNA) December 17, 2019
Сообщалось, что в составе перебрасываемой к Триполи группировки находится более 1800 таких автомобилей. Эта цифра, возможно, завышена в пропагандистских целях, но в Сети появилась масса видеороликов и фотографий, на которых запечатлены бесконечные колонны такой техники.
LNA reinforcements continue to arrive in the West of Libya. #Libya pic.twitter.com/8P5zydqaXg— LibyaReview (@LibyaReview) December 17, 2019
Также в кузовах двигающихся к ливийской столице машин можно увидеть 23-мм зенитные пушки ЗУ-23-2 и безоткатные орудия. Встречаются и довольно редкие образцы, вроде спаренных 30-мм пушек, снятых с кораблей бывших военно-морских сил Ливии.
Large LNA reinforcements being sent from Eastern Libya to the West.
Most recently, LNA special forces “302” were given their orders to reposition. #Libya pic.twitter.com/JXxHspPfa2— LibyaReview (@LibyaReview) December 16, 2019
Тяжелая бронетехника пока задействована мало, засветились только перевозимые на тралах американские бронетранспортеры М113 и получившие дополнительное бронирование южноафриканские Ratel.
В то же время сообщалось, что для частей ЛНА доставлена партия новейших египетских Terrier LT-79. В 2018 году они впервые были представлены на каирской выставке EDEX, а теперь, похоже, производители решили испытать свою продукцию в реальных боевых условиях.
Эти бронеавтомобили массой более 5 100 кг имеют двигатели мощностью 196 л. с., вмещают 8 военнослужащих и могут вооружаться установленными в открытых башнях пулеметами.
В Ливии также прошла обкатку колесная бронетехника, выпущенная в других странах.
Exclusive: One of the New armored vehicles appeared in the Egyptian AOI stand at #EDEX-2018 is the Terrier TL-79 armored vehicle which introduced by TAG. #EDEX2018 pic.twitter.com/QCZFncTgZl— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 3, 2018
Алексей Моисеев