Война пикапов: более тысячи вооруженных автомобилей брошены в бой в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Хафтара делает ставку на пикапы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами ДШК и КПВ.

Сообщалось, что в составе перебрасываемой к Триполи группировки находится более 1800 таких автомобилей. Эта цифра, возможно, завышена в пропагандистских целях, но в Сети появилась масса видеороликов и фотографий, на которых запечатлены бесконечные колонны такой техники.

LNA reinforcements continue to arrive in the West of Libya. #Libya pic.twitter.com/8P5zydqaXg — LibyaReview (@LibyaReview) December 17, 2019

Также в кузовах двигающихся к ливийской столице машин можно увидеть 23-мм зенитные пушки ЗУ-23-2 и безоткатные орудия. Встречаются и довольно редкие образцы, вроде спаренных 30-мм пушек, снятых с кораблей бывших военно-морских сил Ливии.

Large LNA reinforcements being sent from Eastern Libya to the West. Most recently, LNA special forces “302” were given their orders to reposition. #Libya pic.twitter.com/JXxHspPfa2 — LibyaReview (@LibyaReview) December 16, 2019

Тяжелая бронетехника пока задействована мало, засветились только перевозимые на тралах американские бронетранспортеры М113 и получившие дополнительное бронирование южноафриканские Ratel.

В то же время сообщалось, что для частей ЛНА доставлена партия новейших египетских Terrier LT-79. В 2018 году они впервые были представлены на каирской выставке EDEX, а теперь, похоже, производители решили испытать свою продукцию в реальных боевых условиях.

Эти бронеавтомобили массой более 5 100 кг имеют двигатели мощностью 196 л. с., вмещают 8 военнослужащих и могут вооружаться установленными в открытых башнях пулеметами.

В Ливии также прошла обкатку колесная бронетехника, выпущенная в других странах.

Exclusive: One of the New armored vehicles appeared in the Egyptian AOI stand at #EDEX-2018 is the Terrier TL-79 armored vehicle which introduced by TAG. #EDEX2018 pic.twitter.com/QCZFncTgZl — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 3, 2018

Алексей Моисеев