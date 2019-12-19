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ЦАМТО

ВВС Венгрии приняли первые четыре вертолета Н-145М

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Вертолеты H-145M
Вертолеты H-145M.
Источник изображения: facebook.com

ЦАМТО, 18 декабря. По информации Минобороны Венгрии, 13 декабря на авиабазе "Сольнок" состоялась официальная церемония передачи ВВС страны первых четырех легких многоцелевых вертолетов H-145M компании Airbus.

Как заявил принявший участие в мероприятии министр обороны Иштван Сабо, вертолеты планируется применять для выполнения различных задач, включая перевозку войск и грузов, ведение разведки и наблюдения, медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные операции, контроль границ и огневую поддержку. Для выполнения последней функции ВС Венгрии заказали модульную универсальную систему вооружения HForce.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года Airbus Helicopters заключила с Министерством обороны Венгрии контракт на поставку 20 вертолетов H-145M в военной версии, оснащенной инновационной модульной универсальной системой вооружения HForce. Закупка осуществляется в рамках "Программы модернизации Вооруженных сил Zrinyi-2026". Помимо поставки вертолетов, Airbus обеспечит обслуживание техники и обучение личного состава (50 летчиков и 60 технических специалистов). Стоимость продажи не раскрывалась.

H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. Вертолеты H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.

Вертолеты для ВС Венгрии будут оборудованы системой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.

Первая пара вертолетов прибыла на авиабазу "Сольнок" 18 ноября. Как планируется, полностью поставка будет завершена в 2021 году (12 ед. – в 2020 году и 4 ед. в 2021 – году).

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Страны
Венгрия
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
2020-й год
Медицина
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