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Российская газета

Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение

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Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Появилась информация о том, когда российские ВКС получат на вооружение перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

Как сообщает РИА Новости, речь идет о сроке до 2027 года. Такой временной промежуток обозначил замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью журналу "Оборона России".

По словам замминистра, в списке военной техники, поступающей на вооружение стратегических ядерных сил до 2027 года, входят стратегические ракетные подлодки "Борей-А", перспективный авиационный комплекс дальней авиации, стратегические ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования.

Также отмечается, что поступающая на вооружение техника обладает характеристиками, которые не уступают лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и вовсе не имеют аналогов в мире.

Ранее Алексей Криворучко отмечал, что в новом бомбардировщике будут использованы стелс-технологии, а благодаря двум электронным системам двигателя - основной и дублирующей - самолет сможет совершать полеты длительностью до 30 часов.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
955 Борей
ПАК ДА
Ядерный щит
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