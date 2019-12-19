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США завладели частотами С-400 в Сирии

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С-400 "Триумф"
С-400 "Триумф".
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазой Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.

Данную информацию изданию подтвердил член Совета высшего офицерского состава организации "Офицеры России", заслуженный пилот России Юрий Сытник.

"Они списывают наши частоты, списывают комплексы, которые начинают разворачивать против него. Сейчас им нужно расшифровать наши комплексы С-400, которые там стоят. Вот поэтому их и отгоняют. Это обычная практика. Они проверяют нашу способность отогнать. Идет разведка", — сказал летчик.

Издание отмечает, что информация о частотах С-400 "Триумф" может использоваться для противодействия эффективной работе системы.

Ранее в декабре бригадный генерал Джон Рафферти заявил, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф"), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
P-8 Poseidon
С-400 Триумф
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