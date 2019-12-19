ВВС Мьянмы официально ввели в эксплуатацию несколько образцов авиатехники

ЦАМТО, 18 декабря. В рамках церемонии, состоявшейся 15 декабря на авиабазе Мейктила, в эксплуатацию ВВС Мьянмы были приняты несколько образцов авиатехники.

В мероприятии, приуроченном к празднованию 72-й годовщины образования ВВС страны, принял участие главнокомандующий ВС Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг.

В частности, как сообщает Jane's Defence Weekly, официально были приняты два новых истребителя JF-17 "Тандер", шесть учебно-боевых самолетов Як-130 и два транспортно-боевых вертолета Ми-35П. Все три типа боевых машин состояли на вооружении ранее.

Как сообщает издание, на текущий момент ВВС Мьянмы получили, по крайней мере, восемь из 16 заказанных в 2015 году JF-17. Первые четыре истребителя были введены в эксплуатацию в декабре 2018 года, в марте 2019 года было получено два дополнительных самолета JF-17B в учебно-боевой версии.

В настоящее время ВВС Мьянмы эксплуатирует 18 российских УБС Як-130.

О заказе дополнительных транспортно-боевых вертолетов Ми-35П в СМИ не сообщалось. В этой связи не исключено, что данные две машины, возможно, были повторно введены в эксплуатацию после проведения капремонта.