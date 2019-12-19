Войти
Независимое военное обозрение

Танковый балет на 80 лет

151
0
0
Фото Pixabay.com
Фото Pixabay.com.

Легендарные Т-34 всегда в аншлаге

Первые опытные образцы лучшего танка времен Второй Мировой войны были созданы в мае 1939 года, а 19 декабря 80 лет назад Комитет обороны при Совете Народных Комиссаров СССР рекомендовал для принятия на вооружение под кодом Т-34 танк конструктора М.И. Кошкина. Последовали тестирования в подмосковной Кубинке и в марте 1940 года началось серийное производство Т-34-76, который являлся основным танком до первой половины 1944 года до поступления в войска его модификации Т-34-85.

В период Великой Отечественной войны производство продолжалось на заводах Урала и Сибири, а ко Дню Победы грозный и непобедимый Т-34 стал настоящей легендой. Памятники из боевых машин находятся в разных точках России, один из них стоит на постаменте у центральной проходной Уралвагонзавода, входящего в Госкорпорацию "Ростех", а также в Тамани, где начинается самый длинный в Европе Крымский мост. В казачьей станице сохранен уникальный экземпляр воевавшего Т-34-76 образца 1941 года, который "выжил" в период ВОВ, а также выстоял в 90-х годах прошлого века, когда его, представляющего интерес для иностранных покупателей только как металл, спасли от экспорта. Имена погибших воинов-таманцев выгравированы на пьедестале символа победы Т-34, хранящем память о защитниках русской земли. Во многих странах - Северной Корее, Вьетнаме, Йемене, Республике Конго, Гвинее, Гвинее-Бисау, Намибии, Кубе - до сих пор существуют последние модификации "тридцатьчетверки".

Заслужить репутацию одного из лучших танков в мире позволили вооружение и броня, а также абсолютное превосходство в проходимости, маневренности, подвижности. Противотанковые вражеские орудия не могли пробить машину с дистанции более 500 метров, снаряды отлетали рикошетом.

Броня составляла 45 мм в довоенных образцах и до 90 мм на лбу башни в конце войны, длина корпуса без пушки – 5,92 м, ширина – 3 м, высота – от 2,41 до 2,72 м. Боевая масса до 32 т. Максимальная скорость – 54 км/час. Экономный, но мощный дизельный двигатель В-2 в 500 лошадиных сил. На среднем танке Т-34 впервые в практике мирового танкостроения была установлена длинноствольная 76-мм пушка.

34-ка имела высокую удельную мощность двигателя, рациональные углы наклона брони, большой запас хода, малое удельное давление на грунт. Но были и недоработки, в первых версиях отсутствовала радиосвязь, создавала трудности после произведенных выстрелов недостаточная вентиляция боевого отделения, условия для экипажа были непростые - бойцы занимали совсем небольшое свободное пространство в кабине. Существовали проблемы с переключением передач из-за отсутствия синхронизаторов.

В дни юбилея самых многочисленных танков страны-победительницы в Великой Отечественной войне солдаты Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отрабатывают фигурное вождение Т-34 на замкнутом пространстве. "Танковый балет" под звуки вальсов времен войны исполнят группы и затем каждая машина отдельно, свыше десятка движений различной сложности позволят продемонстрировать ходовые возможности. "Экипажам танков Т-34 в составе наводчиков-операторов и водителей-механиков предстоит отработать синхронное движение с выполнением одновременного поворота сразу четырех танков на одной ограниченной площадке под звуки вальсов времен ВОВ", - сообщила пресс-служба ЗВО.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Гвинея
Йемен
КНДР
Конго
Намибия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Похожие новости
21.01.2019
Во Владимирской области встретили состав с танками Т-34 из Лаоса
11.01.2019
Старик еще крепок. Где до сих пор воюют легендарные Т-34
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
23.11.2016
Минобороны восстановит танки Т-34
19.09.2012
«Комплексная безопасность»» – лидер выставок по пожарной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 03:22
  • 1
Генштаб ВС РФ сообщил о замене группировки спутников "Око-1" на систему "Купол"
  • 18.12 23:58
  • 26
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет
  • 18.12 23:26
  • 3
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 18.12 22:31
  • 4
Раскаяние покупателя: не жалеет ли Белоруссия, что не купила F-16 вместо российских Су-30? (The National Interest, США)
  • 18.12 20:31
  • 6
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 18.12 19:50
  • 1964
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 18:43
  • 2
Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт
  • 18.12 18:28
  • 10
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 18.12 18:22
  • 11
Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы
  • 18.12 13:14
  • 3
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 18.12 12:57
  • 8
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К
  • 18.12 10:04
  • 2
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 18.12 08:25
  • 31
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"