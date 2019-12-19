Танковый балет на 80 лет

Легендарные Т-34 всегда в аншлаге

Первые опытные образцы лучшего танка времен Второй Мировой войны были созданы в мае 1939 года, а 19 декабря 80 лет назад Комитет обороны при Совете Народных Комиссаров СССР рекомендовал для принятия на вооружение под кодом Т-34 танк конструктора М.И. Кошкина. Последовали тестирования в подмосковной Кубинке и в марте 1940 года началось серийное производство Т-34-76, который являлся основным танком до первой половины 1944 года до поступления в войска его модификации Т-34-85.

В период Великой Отечественной войны производство продолжалось на заводах Урала и Сибири, а ко Дню Победы грозный и непобедимый Т-34 стал настоящей легендой. Памятники из боевых машин находятся в разных точках России, один из них стоит на постаменте у центральной проходной Уралвагонзавода, входящего в Госкорпорацию "Ростех", а также в Тамани, где начинается самый длинный в Европе Крымский мост. В казачьей станице сохранен уникальный экземпляр воевавшего Т-34-76 образца 1941 года, который "выжил" в период ВОВ, а также выстоял в 90-х годах прошлого века, когда его, представляющего интерес для иностранных покупателей только как металл, спасли от экспорта. Имена погибших воинов-таманцев выгравированы на пьедестале символа победы Т-34, хранящем память о защитниках русской земли. Во многих странах - Северной Корее, Вьетнаме, Йемене, Республике Конго, Гвинее, Гвинее-Бисау, Намибии, Кубе - до сих пор существуют последние модификации "тридцатьчетверки".

Заслужить репутацию одного из лучших танков в мире позволили вооружение и броня, а также абсолютное превосходство в проходимости, маневренности, подвижности. Противотанковые вражеские орудия не могли пробить машину с дистанции более 500 метров, снаряды отлетали рикошетом.

Броня составляла 45 мм в довоенных образцах и до 90 мм на лбу башни в конце войны, длина корпуса без пушки – 5,92 м, ширина – 3 м, высота – от 2,41 до 2,72 м. Боевая масса до 32 т. Максимальная скорость – 54 км/час. Экономный, но мощный дизельный двигатель В-2 в 500 лошадиных сил. На среднем танке Т-34 впервые в практике мирового танкостроения была установлена длинноствольная 76-мм пушка.

34-ка имела высокую удельную мощность двигателя, рациональные углы наклона брони, большой запас хода, малое удельное давление на грунт. Но были и недоработки, в первых версиях отсутствовала радиосвязь, создавала трудности после произведенных выстрелов недостаточная вентиляция боевого отделения, условия для экипажа были непростые - бойцы занимали совсем небольшое свободное пространство в кабине. Существовали проблемы с переключением передач из-за отсутствия синхронизаторов.

В дни юбилея самых многочисленных танков страны-победительницы в Великой Отечественной войне солдаты Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отрабатывают фигурное вождение Т-34 на замкнутом пространстве. "Танковый балет" под звуки вальсов времен войны исполнят группы и затем каждая машина отдельно, свыше десятка движений различной сложности позволят продемонстрировать ходовые возможности. "Экипажам танков Т-34 в составе наводчиков-операторов и водителей-механиков предстоит отработать синхронное движение с выполнением одновременного поворота сразу четырех танков на одной ограниченной площадке под звуки вальсов времен ВОВ", - сообщила пресс-служба ЗВО.

Ирина Дронина