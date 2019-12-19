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ЦАМТО

Подведены итоги работы Экспертного совета по авиастроению при Комиссии Госдумы

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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Здание Госдумы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 18 декабря. Комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ и члены Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, возглавляющие экспертные советы при Комиссии, подвели итоги деятельности в 2019 году и обозначили планы работы на 2020 год.

В заседании, которое провел глава Комиссии, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев, приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, руководители промышленных предприятий.

Координатор экспертных советов при Комиссии по ОПК, вице-президент Союза машиностроителей России, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, поблагодарил председателей экспертных советов за "серьезную и большую работу", отметил удачный и полезный формат выездных заседаний на машиностроительных предприятиях и призвал консолидировать усилия для работы в следующем году.

Подводя итоги работы Экспертного совета по авиастроению, генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "Союза машиностроителей России" Юрий Слюсарь поблагодарил депутатский корпус за последовательную и настойчивую поддержку важнейшего для авиапроизводителей закона об обнулении ставки НДС на продукцию отечественного авиастроения – меры, призванной выровнять экономические условия для воздушных судов российского и иностранного производства.

"Для нас это не просто экономия средств, но и системная мера, которая позволит в значительной степени сбалансировать интересы акционеров, корпораций, заказчиков, эксплуатантов, – подчеркнул глава ОАК. – Я очень надеюсь, что с точки зрения правоприменительной практики закон будет дальше развиваться".

Среди важных задач, которые предлагается рассмотреть с участием Экспертного совета в 2020 году, Юрий Слюсарь назвал разработку актуализированной стратегии развития ОАК в связи с вхождением в Ростех, а также формирование при поддержке государства четкого понимания по количеству и облику гражданских и военных воздушных судов, которые корпорации необходимо разработать, произвести и поставить на рынок, как в рамках решения задачи повышения авиационной мобильности граждан, так и в интересах обороноспособности страны.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛСОП
ОАК
Ростех
СМР
ФСВТС РФ
Персоны
Гутенёв Владимир
Сердюков Анатолий
Слюсарь Юрий
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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